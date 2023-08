Un ex Masterchef compartió una foto de cuando era niño y sorprendió a todos

lunes, 14 de agosto de 2023 00:00

Hace unos días termino Masterchef (Telefe) y los competidores que pasaron por el programa siguen presentes en el corazón de sus seguidores. Uno de los participantes que logró cautivar a todos fue Juan Francisco Moro, el "guardavidas" que llegó muy lejos en el reality de cocina.

El hombre logró marcar su impronta en el programa conducido por Wanda Nara y en uno de sus últimos posteos cautivó a todos por una emotiva publicación. En esta oportunidad, lo que muestra es una foto de cuando era niño y en el pie de la nota realizó un balance de la repercusión que le provocó Masterchef en su vida.

"Me gusta esta foto. Pero me veo que desde chico, siempre intento lo que quiero, aunque no lo logre", comenzó remarcando el excompetidor en Instagram.

Foto: Instagram

Luego, agregó que "siempre seguí lo que sentía, desde chico sabía qué quería estudiar, aunque me apasionaba el deporte".

Posteriormente, remarcó lo que significó estar en el programa de cocina de Telefe y subrayó que su objetivo era llegar a la final, pero se quedó con grandes amistades, y eso fue algo importante para él.

Foto: Instagram

"Seguramente van a venir más viajes, experiencias y proyectos, que como siempre voy a dejar todo. Gracias a mi familia, amigos, y a ustedes que sin conocerme se emocionaron conmigo. Vamos por más cosas nuevas", cerró.