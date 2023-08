Traicionada: avance del capítulo de este lunes

lunes, 14 de agosto de 2023 00:00

Una venganza que confunde y puede ser aún más dura. Así avanza Traicionada, la ficción turca del prime time de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Sadakatsiz, dio un fuerte giro la semana pasada y con esto la trama se puso más intensa y atrapante para los seguidores.

En el episodio que se vio el viernes pasado, se dio un quiebre en la historia con un salto de dos años en la trama. Asya (Cansu Dere) se quedó con Ali mientras que Volkan (Caner Cindoruk) viajó con Derin (Melis Sezen) a América por negocios y tuvo un crecimiento exponencial. Al regreso, la pareja volvió con su hija crecida y con la misma sed de venganza con la que se fue.

En el capítulo de este lunes, Derin no soportará los rumores entorno a ella y Volkan. "Como podría olvidar lo que me hizo toda esa gente y todo lo que dijeron. Me llamaron rompe hogares y más cosas", apuntará la chica a su madre con el maquillaje aún corrido en su rostro tras llorar.

Por su parte, Volkan avanzará con su venganza contra Asya y es por eso que se juntará con Selçuk (Taro Emir Tekin) para reprogramar las medidas a seguir. En este contexto, le recriminará que no avanzó como él quería mientras estaba ausente. "Pensé que vendrías a verme cuando salí de la cárcel", apuntará Selçuk a lo que Volkan descartará todos los reproches e irá al grano: "No tuve tiempo, quiero saber si pudiste llevar a cabo lo que te encargué".

"Por una parte sí pero por otra requería de mucho, demasiado, esfuerzo", aclarará el hombre a lo que Volkan le pasó un sobre con dinero y le aclaró: "es una parte, vas a tener el resto, sólo cuando hayas terminado todo el trabajo".

Lejos de todo esto, Turgay (Kenan Ece) invitará a Asya a cenar y si bien al principio dirá que no, finalmente aceptará la propuesta. Pero no todo será en calma y con buen ánimo. Es que en medio de la cena, ella recibirá la foto de su hijo con su ex esposo y Derin con la bebé, lo que la hará estallar.

Más tarde, Asya decidirá ir a la fiesta de Volkan y sorprenderá a todos. Pero en el lugar él le dará un mensaje delante de todos y dejándola en evidencia. "Pueden creer que me derrotaron pero se equivocan, porque ahora estoy más fuerte", apuntará el hombre.