Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 14 de agosto de 2023 00:00

Con el amor como protagonista a pesar de que la mentira sigue avanzando a pasos agigantados. Así transita el camino Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la novela turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi.

En el capítulo del pasado viernes, Serkan (Kerem Bürsin) y Engin (Anil Ilter) intentaron desenmascarar a Eda (Hande Erçel) y Deniz (Sarp Can Köroglu) pero no todo salió como lo esperado. Ahora esa pareja avanza con "los planes de la boda" y eso va desequilibrando al arquitecto que ya no puede contener los celos. Por eso decidirá ir a hacer boxeo para descargar energía.

En el episodio que se verá este lunes, Eda sorprenderá a Serkan en el gimnasio donde él fue a practicar box. "Es un gimnasio público", lanzará la chica subrayando: "mencionaste el boxeo y acabo de recordar que no he venido en mucho tiempo".

"Puedo regresarte la memoria. Verás", apuntará ella a lo que él aclarará: "me alegra no tener memoria, seguro fue el peor año de mi vida". Pero la pelea los llevará a estar muy cerca uno del otro y con las emociones muy intensas.

Lejos de esto, Ceren (Melisa Döngel) le confesará a Deniz que fue a hablar con Serkan y que le dijo la verdad del engaño que planea Eda. "Hice algo malo. Fui a ver a Serkan y le dije del juego de amor. Le dije del estúpido juego", señalará.

Por otro lado, Ayfer (Evrim Dogan) recibirá el video que armó engañosamente el chef Alexander donde se lo ve a él tirado en el suelo con una frazada tapando su cuerpo, simulando estar muerto. Las imágenes conmocionarán a la tía de Eda quien creerá finalmente que él ya falleció por culpa de ella y de Aydan (Neslihan Yeldan).

"Les envié un video de él. Sólo quiero una pequeña cuota de limpieza", comenzará extorsionando Metin, el amigo de Alex, para luego agregar: "Les enviaré el monto por mensaje y luego les diré el lugar. Hasta entonces su amigo está a salvo conmigo".

Tras esto, Metin y Alex (Hakan Karahan) irán juntos en auto al lugar pautado para retirar el dinero pero la duda entrará en el amigo del chef. "Espero que no vayan a la policía", expresará el hombre a lo que Alex . "Tal vez soy un poco mujeriego, es genético soy italiano pero fue un ataque. Me atacaron, una me volteó y la otra me golpeó por atrás. Entonces ahora, Alexander, venganza".