"Lo soñé y pasó": la sorpresiva revelación de Rodolfo Barili sobre su paternidad

Rodolfo Barili no duda en revelar su orgullo como papá. Ante cada paso que logran sus hijos Benicio y Dante, no duda en compartirlo con sus fans en redes sociales y este domingo no fue la excepción.

"Lo soñé. Y hoy pasó. Juntos los tres fuimos a votar. Felicidades Beni por esta primera vez de muchas que tendrás en tu vida. #democracia #votar #elegir", destacó el conductor de Telefe Noticias al postear una foto especial. En la imagen aparece junto a los jóvenes y muestran su talonario que comprueba que fueron a votar.

Es el segundo hecho que el conductor compartió en cuestión de horas y que lo ha sensibilizado. Es que cumplió un aniversario más que significativo para su carrera, este sábado: "Parque Centenario. Buenos Aires. 2 de Agosto de 2002. Al mediodía salgo de mi casa rumbo a @telefe y me topo con la gráfica en la calle. Aún recuerdo esa sensación extraña que me provocó ver esta foto allí. Paré el auto y tomé la imagen. Era el día 1. El día del debut con @cris_noticias en @telefenoticias Pasaron impensados 21 años de ese día", compartió.

"Y acá estamos. Una vida compartiendo la realidad con vos. Una vida juntos acompañándonos cada día. 21 años contándonos lo que nos pasa en este país que nunca nos deje de doler y a la vez nunca nos deja de hacer creer que podemos vivir mejor. Que merecemos vivir mejor. No hay forma de agradecerte este tiempo juntos. Solo un Gracias infinito. Por tu confianza. Por creernos. Por estar allí cada uno de estos días. Todavía, todavía queda tanto por decir. Tanto. GRACIAS", sentenció, generando más de 13.000 reacciones.