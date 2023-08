¿Guillermo Francella, candidato a presidente?: mirá el spot

domingo, 13 de agosto de 2023 13:53

Es oficial: vuelve El Encargado, la serie de Star+ que cuenta con Guillermo Francella en la piel de Eliseo, un portero de un edificio de la sociedad de clase alta, quien utiliza su poder de vigilancia para entrometerse en la vida de sus habitantes y así establecer un contacto con ellos teniendo una actitud servicial… pero la realidad es que Eliseo tiene otras intenciones y busca manipularlos para su beneficio propio.

En el anuncio se puede ver al popular personaje de Francella de traje, con una bandera argentina de fondo y un logo que dice “Vote El Encargado 2023”, a modo de parodia por las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias). En su discurso desafía a quienes intenten enfrentarlo.

“Buenas noches a todos y todas. Ha llegado el momento en que asuma mi responsabilidad histórica. No pretendo desatar una guerra, pero aquellos que quieran desafiarme, sepan que no tengo ningún temor ni me va a temblar el pulso”, expresa en las imágenes.

“Un candidato que juega limpio. La segunda temporada de ‘El Encargado’ llega en noviembre y la vas a poder ver solo en Star+”, mencionan en el posteo desde la cuenta oficial de la plataforma de streaming. El video también alcanzó aterrizar a la pantalla chica, a modo de publicidad, en medio de la jornada electoral.

Junto a Francella, el elenco de la segunda temporada incluye a Gabriel Goity (Matías Zambrano), Pochi Ducasse (Doña Beba), Gastón Cocchiarale (Miguel), María Abadi (Lucila Morris) y Martín Slipak (Maxi), con la participación especial de Darío Barassi (Gabriel).