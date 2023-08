Esposado y en caravana: así sacaron a L-Gante para que vote

domingo, 13 de agosto de 2023 13:36

A las 8 de la mañana abrieron los comicios para votar en las PASO y 10 motos ya esperaban en la puerta de la DDI de Quilmes hacer el traslado de Elián Valenzuela hacia la Unidad Penitenciaria Nº58, de Ingeniero Budge, que amaneció con más custodia que lo habitual y con fanáticos que esperaban en la puerta por la llegada del cantante.

A las 9, una camioneta blanca inició el traslado de L-Gante, con cuatro camionetas escoltando al artista que salió esposado, seguido por una caravana de autos ploteados, con música a un alto volumen para que pueda escuchar el apoyo de sus compañeros de trabajo y sus amigos.

Minutos antes de las 10 de la mañana, L-Gante ya había salido de la Unidad Penitenciaria, en la que permaneció durante unos 10 minutos para emitir su voto. Salió esposado y no dio declaraciones antes de su regreso a la DDI de Quilmes

Su abogado, Diego Storto, acompañó el traslado de L-Gante junto con la caravana de efectivos policiales y fanáticos del artista. La votación no se llevó a cabo en General Rodríguez, como estaba previsto, por dos motivos: por la distancia de 146 kilómetros y porque es el barrio donde viven los denunciantes del artista y eso podía provocar algún tipo de problema.

“Tiene definido su voto. Está sabiendo que va a votar, sabe a lo que va, no se piensa que va de excursión. Está expectante para hacer el traslado. Él no tiene problema de cruzarse con nadie, no tiene miedo”, explicó el letrado.

Storto agregó que considera que a dos meses de su detención “prontamente si dios quiere va a recuperar su libertad”, aunque no irá a un centro de rehabilitación para recuperarse de adicciones. El padre de Elián habló de una posible internación, pero el abogado destacó que sería por problemas psicológicos y no de drogas.

“Él lo único que quiere es seguir componiendo su música”, dijo Storto, mientras circula por las redes sociales un nuevo videoclip del cantante en el cual está filmando dentro de su celda, con otros convictos.

L-Gante se encuentra detenido por los delitos de “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas en perjuicio del denunciante, identificado como Darío Gastón Torres”, además de “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples hacia Rosa Catalina Passi. También está acusado por “tenencia simple de estupefacientes”.

Se espera que en los próximos días haya nuevos avances en la causa por la que está detenido desde el 6 de junio.