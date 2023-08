"¿Podrá ser más increíble este hombre?": la sorprende dedicatoria de Coti Romero

sábado, 12 de agosto de 2023 19:53

Coti Romero ex Gran Hermano (Telefe) recientemente declaró en LAM (América) que se estaba "conociendo" con el periodista deportivo Gastón Edul. Alejada de Alexis "Conejo" Quiroga, la joven aseguró que tiene buena conexión con el periodista y cuentan con diversos proyectos laborales, que podrían concretarse en las próximas semanas.

Ante este panorama, los fanáticos comenzaron a buscar indicios que reflejaran el posible romance, pero hasta el momento no habría material fotográfico. Además, no hay numerosos intercambios de "like" y comentarios que muestren que existe algo más que una amistad entre ellos.

La joven aseguró que se encuentra mejor, tras diversos momentos duros que padeció semanas atrás. Romero destacó que se prepara con todas las pilas para la nueva edición del Bailando, programa conducido por Marcelo Tinelli. En sus historias de Instagram dejó numerosos videos de sus avances en los ensayos y sumó una dedicatoria que sorprendió a todos.

Foto: captura Instagram

"¿Podrá ser más increíble este hombre?", remarcó la ex Gran Hermano en las historias de la red social y sumó un breve video de su artista favorito. Se trata de Justin Bieber, el joven que cuenta con un reconocimiento mundial y millones de seguidoras.

Actualmente, Coti tiene más de dos millones de seguidores en su perfil de Instagram y en cada uno de sus posteos consigue miles de comentarios.