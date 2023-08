Nazarena Vélez habló de la muerte de su hermana: "Estoy segura que la voy a ver"

sábado, 12 de agosto de 2023 00:00

Una vez más, Nazarena Vélez recordó a su hermana menor, Jazmín, quién murió en 2010 en un siniestro vial fatal, después de salir despedida del auto en el que viajaba y perder la vida.

La panelista usó su palabra en LAM para recordar a la joven que en ese momento vivía con ella, y que sin dudas su partida marcó un antes y un después en la vida de la mediática.

"Jazmín vivía conmigo. Y es algo que me sigue matando por dentro. Aparte fui la que le tuve que contar a mis papás porque ella estaba acá en Buenos Aires", comenzó contando Vélez ante la atenta mirada de sus compañeras y de Yanina Latorre, al frente de LAM, en reemplazo de Ángel de Brito.

"Es muy doloroso, y uno aprende a vivir con el dolor, es como que te saquen una pierna, nunca más volvés a ser la misma persona. Pero aprendés a vivir con eso, es una nueva realidad", agregó conmovida.

"¿El dolor no se termina nunca y el drama tampoco?", le preguntó Latorre. "Es lo único para lo que no hay solución, para todo hay solución, es una frase hecha pero es así, la muerte es así, te la bancas y lo aceptas". "Uno puede pelear un montón de cosas, una pareja, un laburo, un millón de cosas, pero cuando te dicen 'murió', no hay nada para hacer. Lo aceptas, o lo aceptas", agregó.

Y finalizó: "Son cosas que no se superan y uno tiene que aprender a vivir con eso. Yo creo que existen distintos planos, y estoy segura que cuando yo me muera a Jazmín la voy a ver, seguro, y Titi, mi hijo lo va a ver a Fabián".