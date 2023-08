Luis Ventura contó que Jorge Rial le propuso quedarse con su hijo: "Le ponía su apellido"

sábado, 12 de agosto de 2023 12:00

En las últimas horas, Luis Ventura ventiló un insólito y extraño pedido que años atrás le hizo el conductor y amigo por ese entonces, Jorge Rial, cuando aún estaba al frente de Intrusos, su icónico ciclo que ahora conduce Flor de la V.

Según el director de APTRA, Rial le propuso hacerse cargo de su hijo extra matrimonial, Antonito, que tuvo con la vedette Fabiana Liuzzi. En ese momento, se supo que Ventura le habría pedido a la joven que abortara y fue eso lo que impulsó a Rial a hacerle la propuesta.

“Me dijo que le ponía su apellido”, comenzó diciendo. “Yo llegué al canal ese día y ya me habían anticipado que él quería que me echaran, pero él al aire pidió una licencia. Lo qué pasó fue que en el canal todos me bancaron”, recordó en aquel momento.

Además, habló del documento de que firmaron cuando aún eran amigos, sobre si a Rial le pasaba algo. Según Ventura, el conductor tenía miedo que lo asesinaran y por eso dejó a su cargo a sus dos hijas adoptivas, Morena y Rocío.

“Fue en un compromiso que adquirimos en un camarín. Él tenía miedo de que lo asesinaran. Firmé papeles y documentos, entonces lo que yo hago es cuidar, dentro de lo que puedo, a una niña que se convirtió en mujer y es madre”, recordó haciendo referencia a Morena.

Pese a que no fue necesario hacerse cargo de las jóvenes, Ventura ha demostrado tener una relación cercana con ellas y hasta las asistió en momentos que lo necesitaron.