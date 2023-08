El mal momento de Daniela Celis de Gran Hermano que la llevó a tomar una decisión

sábado, 12 de agosto de 2023 00:00

Daniela Celis, una de las participantes más queridas de la última edición de Gran Hermano, reveló que transita un momento difícil por el que tomó una decisión que la llevó a alejarse de las redes sociales.

"Pestañela", como le pusieron de apodo cuando estaba en el reality, había despertado preocupaciones en sus seguidores, que en el ciclo de streaming "Fuera de joda", manifestaron que la joven no estaba activa en las redes sociales. Sobre ello, desde el ciclo Mañanísima, Estefi Berardi, se refirió a la situación.

“Pampito contó que Daniela no la estaba pasando bien y yo le escribí al WhatsApp. Ella me autoriza a contar esto. Me dice ‘estoy bien, pero ando un poco baja de vitaminas, de hierro. El médico me recomendó descansar y comer’”, expresó.

En este caso, Pampito amplió la información y expresó que días anteriores, la joven se sometió a estudios médicos que habrían revelado que estaba transitando un pico de estrés.

“¿Viste cómo está Coti? Muchos chicos de Gran Hermano quedaron pasados de rosca. Es por la fama extrema, de un día para el otro”, aseguró Pampito muy convencido, comparando esta situación con la que vivió Coti Romero.