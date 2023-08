Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 11 de agosto de 2023 00:02

Un engaño y nuevamente un golpe al bolsillo de la familia Eren. Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim, transita momentos de tranquilidad pero que no será por mucho tiempo y serán la antesala a nuevas turbulencias.

La novela avanza en un camino en el que Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun), Ömer (Yigit Koçak) y Emel (Aylin Akpinar) no se olvidan de Kadir (Halit Özgür Sari) y si bien siguen en la búsqueda de justicia tratan de seguir con sus vidas para poder no sucumbir en las necesidades. Cada uno emprende el camino de conjugar los estudios con el trabajo mientras el amor siempre está presente.

En el capítulo de este viernes, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) cometerá un error que le costará muy caro. Es que la mujer decidirá firmar un papel que la llevará a poner en manos de un desconocido todas sus propiedades. "Le doy al señor Ferjat todo mi poder legal", dirá la tía de los hermanos Eren ante la fiscalía.

Al escuchar estas palabras, el empleado le aclarará: "¿está segura? mire que si lo hace, él podrá vender cualquier propiedad". Sin embargo, la mujer no escuchará consejos y decidirá proceder con su acción.

Lejos de todo esto, Tolga (Berk Ali Çatal) nuevamente se enfrentará con su ex amigo Berk (Recep Usta). Es que este último cree que aquel quiere seducir a Aybike (Melis Minkari) y no soportará los celos. Sin embargo todo eso no es así y la verdad, Tolga se la revelará a Cemile (Nilsu Yilmaz).

"Ese maniaco perdió el control porque pensó que me gusta Aybike. Cualquiera que preste atención sabrá que tú eres la chica que me gusta... Asi es, estoy enamorado. Desde que te vi no puedo ver otra chica y no pienso más que en tí", confesará.

Por otro lado, otros dos jóvenes estarán cada vez más cerca y con los sentimientos a flor de piel: Ömer y Süzen (Lizge Cömert). Ambos protagonizarán la grabación de una ficción escolar y nacerá en ellos una nueva conexión con el corazón como protagonista.

Más tarde todos decidirán compartir un momento y allí él aprovechará para conocer más de ella. "¿Qué es lo más aterrador que has vivido?", le preguntará con el juego de la botella. Sin dudarlo, ella responderá: "un accidente, es algo horrible. Alguien murió". Las palabras sorprenderán a todos y Ömer querrá saber más: "¿tu lo provocaste o solo lo viste?".

Lo que ocurra mantendrá en vilo a Kaan (Eren Ören).