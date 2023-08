"Seguí brillando", el mensaje que recibió la hermana de Luisana Lopilato tras el incendio

viernes, 11 de agosto de 2023 13:42

"Seguí brillando". Esas fueron las palabras que recibió Daniela Lopilato, la hermana mayor de Luisana Lopilato, en la jornada de este viernes tras el mal momento que sufrió hace unos días.

La joven usó este viernes su historia en Instagram para compartir un saludo que le enviaron con palabras de aliento en el Día del Nutricionista. "Nada más hermoso y reparador que recibir estos hermosos mensajes de mis pacientes más queridos en mi día!", escribió en su historia para luego publicar esas palabras que recibió.

"Feliz día de la nutri!!! La mejor!!! Siempre te digo que para mi sos un ángel que se cruzó en mi camino y me devolvió el ser yo! Y agradezco siempre que haya sido así! Que lindo saber que alguien como vos acompañó mi proceso con tanta dedicación y empatía! Se que por ahí no la estás pasando de lo mejor y a veces uno no entiende por qué pasan ciertas cosas lindas, y las feas aunque sean parte de la vida no permitas que te opaquen! Seguí brillando como siempre! Te quiero mucho! Te abrazo fuerte y te deseo lo mejor hoy y siempre!".

Daniela esta semana sufrió una dura situación. Este jueves contó en sus redes sociales que su casa se prendió fuego durante la madrugada y la cocina fue el sector que quedó destruido. Justamente es su área de trabajo porque ella es nutricionista y suele mostrar a sus seguidores recetas saludables.

“Así quedó mi cocina después del incendio que tuvimos hace unos días. Les cuento que los accidentes ocurren. Y cuando uno menos se los espera, literal”, dijo Daniela, al mostrar imágenes de su cocina casi destruida por el fuego.

“Esto fue en la madrugada, ya estábamos durmiendo, y pudimos apagar el fuego a tiempo gracias a mi hijo más chico que nos despertó. Sino, hoy, no existiría esta historia”, agregó.

“La parte de arriba de casa ya estaba totalmente tomada por el humo… Así que... nada, disfruten cada momento de sus vidas, porque realmente no saben cuándo va a ser el último”, manifestó la nutricionista.

Por último, la hermana de Luisana les pidió paciencia a sus seguidores de Instagram porque le tomará un tiempo poder mostrar nuevamente sus recetas: “Ténganme paciencia con el contenido”.