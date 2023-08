"Una más, vos podés": el mensaje de la mamá de Wanda Nara en su difícil momento de salud

jueves, 10 de agosto de 2023 00:00

Después de que Wanda Nara diera una entrevista en exclusiva con Telefe Noticias, en la que habló del momento de salud que transita tras un diagnóstico que no esperaba, Nora Colosimo, madre de la conductora, usó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje a su hija.

Es la primera vez que Wanda da una entrevista sobre su salud, ya que anteriormente sólo lo había hecho a través de sus redes sociales. Antena a sus palabras, Colosimo exteriorizó sus sentimientos hacia su hija.

"A mi me pasa que siento que soy la fuerte de la familia", declaró la morocha. A ello, su madre contestó: "Es cierto, Wan!!! Pero de ahora en adelante todos nosotros con vos y para vos!!! Vamos Wan, una más, vos podés", escribió en sus redes sociales.

“Me hice unos análisis que, como se supo y se filtró, no salieron como esperábamos. Fue como un shock porque, en ese momento, lo primero que me dijeron fue ‘no te podés subir a un avión’, y no se sabía por cuánto tiempo”, confesó Nara sobre su enfermedad sobre la que prefirió dejarla en la intimidad de su círculo.

“Fue un shock para toda la familia y fue todo muy de golpe. Yo dudo en hablar o no del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga que piensa que no es real, o que si lo hablás no es tan serio. Entonces, prefiero guardármelo”, agregó.

Y sentenció: “Mi gente está y cuando yo esté un poquito más fuerte o sienta que lo puedo contar, obviamente, lo voy a salir a decir. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”.