Nicole Neumann arremetió contra Fabián Cubero: "Elegí correrme del medio"

jueves, 10 de agosto de 2023 00:00

A poco de celebrar el cumpleaños de 15 de su hija mayor Indiana Cubero, Nicole Neumann habló de cómo está actualmente la relación con sus tres hijas y apuntó contra su ex pareja, "Poroto" Cubero para hacer referencia que el conflicto que vivió con la adolescente le sirvió mediáticamente.

La supermodelo que también ultima detalles de su casamiento con Manu Urcera, dio una entrevista a Hola y exteriorizó detalles de la decisión de alejarse de los medios.

"Todo esto que pasa es el resultado de algo que hace años vengo padeciendo. Pero mi prioridad es proteger a mis hijas, por eso hace tres años decidí no hablar más de mi vida privada. A ellas obviamente no les gusta que se hable en el colegio, que la gente les pregunte cosas o les comente algo algún compañero porque, como van creciendo, les llega y tienen acceso a más información", sostuvo.

"Como esto viene de hace tiempo, entendí que a algunas personas les sirve el escándalo, el barro, pero definitivamente ese no es el camino que yo elegí en mi carrera, entonces no me interesa nada subirme a esa", expresó con cierto enojo haciendo referencia al ex futbolista.

"Hay un montón de cosas que no se saben y que nunca se van a saber porque tengo otra filosofía para manejar los conflictos, sobre todo cuando tienen que ver con mis hijas. A mí lo único que me importa son ellas tres y siempre van a estar por encima de cualquier cosa y de cualquier persona. Hoy, más que nunca, me guío por eso y elegí correrme un poco del medio para protegerlas", cerró en relación al conflicto que mantiene con su ex esposo.