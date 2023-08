Llamas del destino: un personaje abandona para siempre la ficción

jueves, 10 de agosto de 2023 00:00

Dura y conmocionante. Así será la salida de un querido personaje de Llamas del destino, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Alev Alev. La novela transita momentos en los que la revelación del amor toma fuerza entre sus protagonistas pero la alegría de esto no durará para siempre. Es que la desgracia atravesará a uno de los personajes y con esto las lágrimas y el dolor nuevamente volverán a la escena.

En el capítulo que se vio este miércoles por Telefe, Cicek (Hazar Ergüçlü) finalmente recuperó su rostro después de que Tomris (Zuhal Olcay) cumpliera su promesa. Cemre (Demet Evgar) sufrió al ver a su pequeña hija enferma mientras que Celebi (Cem Bender) trama una dura venganza. Y Rüya (Dilan Çiçek Deniz) ya disfruta estar al lado de Ömer (Cihangir Ceyhan), con todas las locuras que eso implique.

Pero hay dos personajes que están en la cuerda floja y con la amenaza de Celebi en sus espaldas. Tomris le confirmó a Kenan (Tayfun Erarslan) que ya Celebi sabe toda la verdad, que fue él quien los traicionó. Y por su protección le pidió que huya de Turquía para refugiarse por cualquier cosa.

"No te desesperes, aún hay tiempo. Encontraremos la forma. Se que es difícil de creer pero el poder de Celebi está limitado. No nos hará nada mientras tengamos las piezas. Y me salvará de esta situación porque tiene que hacerlo", señaló Tomris quien destacó que ella le iba a entregar las piezas a la policía, lo que llevará a Celebi a estar luego frente a la justicia.

Pero para eso le pidió que se fuera. "No puedo irme sin ver a Rüya. No tengo a nadie más en la vida, no tengo a nadie más valioso que ella. Y ella se merece una despedida", confesó él rechazando toda posibilidad de escape.

En todo este contexto, habrá un personaje que abandonará para siempre la ficción en el capítulo que se verá este viernes por Telefe... y será de manera trágica. De esta forma el dolor y el drama nuevamente atravesarán toda la historia y con esto una trama que impulsará un nuevo giro y la búsqueda de justicia... ¿Quién será?

Para no spoilear, se evitará dar el nombre de ese personaje pero sí se aclarará que su muerte atravesará no sólo a una de las tres amigas sino que además provocará un fuerte cambio en otro de los personajes: Iskender (Berker Güven).

La salida del personaje se dará en el final del capítulo original 13 que en Argentina se ve segmentado y será entre el episodio 30 y 31 de Telefe.