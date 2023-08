El polémico planteo de Nati Jota sobre el sexo entre hermanos

martes, 1 de agosto de 2023 19:03

Nati Jota está al frente de Sería Increíble, un ciclo de streaming que se transmite por Olga. Allí, comenzó a debatir con sus compañeros sobre el sexo entre familiares.

Primero hablaron sobre los primos que se atraen, pero ella subió la apuesta al considerar que tener relaciones sexuales con un hermano está mal visto porque es algo “cultural”.

"Igual, a mí también me gustaría que el debate sea (sobre) cul... con hermanos", planteó la conductora, entonces su compañero Elial Moldavsky quiso saber por qué le vino ese pensamiento, mientras que Leticia Siciliani le recordaba que ella no tiene hermanos varones.

"Por eso capaz lo digo más livianita de ropas. Pero obviamente me resulta raro, me parece medio raro y turbio, pero acá va a ir la parte: es cultural que no te puedas culear a tu hermano".

Rápidamente, ese análisis fue recortado por quienes miraban el programa y el video replicó rápidamente en las redes sociales.

Todo empezó cuando el hijo de Roberto Moldavsky preguntó: "¿A partir de qué categoría de primo el sexo no está mal visto?".

"Para mí, si no compartiste infancia, está todo bien", le dijeron desde la producción y él agregó: "Me gusta que lo que defina si vamos a tener relaciones o no sea la cantidad de recuerdos que nos unen… No te podés bajar a una prima con la que te sacabas los mocos. Tiene que ser una prima que apareció en tu vida pasados los 15 años. Si aparece una prima nueva pasados los 15 años, de edad similar y que vos ya te levantás mirando a Jerusalén, esa persona pasa a ser parte de tu categoría de lo que podés intervenir. Después no hace falta tener pibes, es un tirito, una descarga eléctrica".