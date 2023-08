Eda y Serkan: avance del capítulo de este martes

martes, 1 de agosto de 2023 00:00

Con los sentimientos a flor de piel pero la razón primando al corazón. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la novela turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La ficción ahora tendrá un nuevo escenario donde se desarrollará toda la trama y será allí donde se vivirán momentos muy intensos entre los protagonistas.

En el capítulo de este martes, Selin (Bige Önal) estallará de ira al ver que Serkan (Kerem Bürsin) llegará con Eda (Hande Erçel) al centro de esquí. Ambos cada vez pasan más tiempos juntos y la maniobra para separarlos no da mucho resultado. Es por eso, que le pedirá a Deniz (Sarp Can Köroglu) que no se separe de la joven para evitar que el amor vuelva a nacer.

En todo este contexto, encarará a Serkan para recriminarle haberla dejado sola tanto tiempo en el centro de esquí. "¿La razón por la que me dejaste es para estar con Eda todo el tiempo?", lanzará la rubia a lo que Serkan negará eso. "El problema es que estuviste con Eda todo el tiempo y no me dijiste nada... no me gusta que me traten de esta manera".

Más tarde, Selin hablará con Deniz y le recordará el acuerdo que hay entre ambos. Pero él le aclarará que está haciendo todo como corresponde: "deja de echarme la culpa... trato de acercarte al hombre que tu no puedes retener. Estoy tratando de ayudarte. ¿Te has dado cuenta?".

Luego Selin se alejará aduciendo que está "cansada" de todos ellos. "Esta mujer es realmente increíble. Estoy tratando de ayudar y así me paga".

Por otro lado, Deniz hablará con Serkan para tratar de unirlo a Selin. Para ello le dirá que es el cumpleaños de ella y que lo mejor sería que le de una sorpresa. Esta recomendación, el arquitecto la tomará en cuenta y la sorprenderá delante de todos pero eso provocará un gran dolor en Eda.