Wanda Nara y su confidente, Kennys Palacios, atravesarían un "conflicto de intereses"

domingo, 9 de julio de 2023 00:00

En el ciento por ciento de sus producciones fotográficas, y también en sus apariciones en las noches de Telefe al frente de Masterchef Argentina, Wanda Nara se muestra impecable. Y eso es gracias a la mano de su estilista y confidente, Kennys Palacios, quien trabaja desde hace años con la empresaria y pasó a formar parte de su círculo íntimo.

Sin embargo, entre ellos habría surgido un conflicto de intereses. Así se reveló en Socios del Espectáculo (eltrece), donde detallaron que Kennys habría comenzado una relación amorosa que Wanda no aceptaría. El estilista estaría saliendo con Fer “El Pollo” Tarruela, quien trabaja con la mamá de Wanda, Nora Colosimo.

“Están ahí, muy apasionada la cosa, le gustó mucho, pero su clienta y amiga no banca este amor por muchos motivos”, explicó la periodista Nancy Duré.

“Kennys, al ver que Wanda no la apoyaba en su nuevo romance, le dijo ‘pero yo te banqué hasta con L-Gante y vos no me bancas en ninguna’”, agregó Duré al respecto. Pero, ¿A qué se debería esto? Al parecer, Kennys está teniendo mayor repercusión mediática por su aceptación a participar en el Bailando y eso sería motivo de molestia para Wanda.

“Porque él es como que está tomando vuelo propio, quiere tener su propia vida y ella no quiere”, cerró la panelista.

Cabe aclarar que hasta el momento, ninguno de los protagonistas de la historia hablaron al respecto ni se refirieron a una aparente pelea.