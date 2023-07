Telefe cambiará los horarios de sus novelas de la tarde desde este lunes

domingo, 9 de julio de 2023 07:16

Julio trajo un adiós para Telefe ya que el pasado viernes se despidió "Nuestro Amor Eterno" y con ello, desde esta semana, se moverán los horarios de la grilla de las tardes.

La nueva programación ya sumó a la electrizante "Llamas del Destino" que fue bien recibida por el fandom pero no estuvo exceptuada de críticas. Y no tuvieron que ver con la trama en sí, sino que el público detectó que hubo "recortes" en las escenas de los capítulos emitidos. Las quejas se hicieron ver en Twitter y reclamaron que el canal no toque los "bölum" originales.

Con esa expectativa, esta semana, la grilla se ordenará así:

-16.30 hs.: Eda y Serkan, ¿será que es amor?

-17:15 hs.: Llamas del Destino

-18:45 hs.: Todo por mi hogar

Qué pasó con Traicionada

Telefe anunció su programación de julio y hubo dos anuncios que no pasaron desapercibidos. Y es que dos programas seguirán en la grilla mientras que otro no llegaría a la grilla.

Se trata de "Masterchef Argentina" y de "Pantanal". Ambos se estimaba que terminarían este mes pero, según la promo del canal, transitarán sus instancias culminantes. No obstante, no se habló de "gran final"; algo que pasaría para agosto.

Con ello, la promocionada "Traicionada", la novela turca que ha generado gran expectativa con Cansu Dere como protagonista no se anunció como estreno. En el caso de esa ficción, el canal sí apostó a su clásico "Muy pronto", para movilizar al fandom. Además, también se retrasaría el estreno de "Got Talent Argentina" con Lizy Tagliani que sí se sigue grabando, aunque no se promociona aún.