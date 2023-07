Nuestro Amor Eterno: ¿cuál es la ficción que es la continuidad de la novela?

domingo, 9 de julio de 2023 00:00

Después de un largo trayecto, de más de un año en la pantalla de Telefe, Nuestro Amor Eterno llegó a su fin. La ficción turca, cuyo nombre original es Istanbullu Gelin, se despidió de la pantalla chica en Argentina con un final emocionante y que sorprendió a todos. Es que Süreyya (Asli Enver) cumplió 40 años rodeada de su familia y como regalo recibió una carta que Esma (Ipek Bilgin) escribió antes de morir, cuando estaba lúcida.

La trama atrapó en la última semana de emisión por la pantalla de Telefe, conjugando momentos en los que la alegría fue el hilo conductor de los cinco últimos capítulos. Faruk (Özcan Deniz) pudo hacer crecer su restó y su hija Yaz se vio interesada en la cocina como su padre. Süreyya pudo desplegar su talento en los escenarios y priorizar su gran pasión musical. Junto a ella, (Dilara Aksüyek) se convirtió en su representante mientras que Fikret (Salih Bademci) pudo manejar la empresa familiar con soltura.

Lejos quedaron los malos momentos y aquella confusión que generó en la audiencia unas imágenes que se emitieron en enero pasado por Telefe, donde se veía a Yaz hablando con su psicóloga y contando que su madre había asesinado a su abuela Esma. Al final todo había sido un sueño que perseguía a Süreyya.

Sin embargo, hay un detalle que reveló la prensa turca y que no se conocía en Argentina. La novela no sólo se basó en un hecho real sino que también fue adaptada del libro "Back to Life", que en castellano significa "Volver a la vida". El libro contó la historia de Süreyya, la cantante que dejó su pasión por la música para dedicarse a la vida familiar, a su gran amor (un empresario reconocido) y a sus hijos. Pero producto de todo esto, sufrió pasajes de esquizofrenia en su vida.

Mucho de este libro se planteó en la novela Nuestro Amor Eterno, incluso esa enfermedad mental fue trabajada en el personaje de Ipek tras dar a luz a su primer hijo. En ese libro se plantearon otros tantos temas y uno de estos también fue la revelación de Yaz a la psicóloga. En el libro, se abordó tal cual se vio en la ficción que se vio por Telefe pero luego se le dio continuidad. Y esa continuidad llegó luego a una nueva ficción que desarrolló un canal turco.

Según publicó el portal Sondakika, el canal turco TV8 emitió la ficción Red Room que plantea lo que pasó con el personaje de Yaz, la hija de Süreyya, que quería que la llamaran Alya. Ese portal informó: "A medida que la historia de Alya comienza a desarrollarse, las conexiones emergen una por una. Una gran mansión, una familia rica, una niña torturada, una madre esquizofrénica… La historia continúa con la muerte de la abuela, el ahorcamiento de la madre y la violencia del padre alcohólico contra su hija".

Alya en Nuestro Amor Eterno.

En ese portal de espectáculos turcos, se plasmó también la explicación de una seguidora sobre lo que planteó la continuidad de la ficción: "Un día, mientras Esma Sultan se bañaba en la bañera, su pie resbaló y se cayó. En ese momento, encarcelaron a Süreyya. Cuando ella sale de la prisión, el color cambia, se vuelve hostil. A Alya, la mata de hambre, la golpea, la tortura. Uno se entristece mientras lee. Un día, el padre de Alya la lleva al médico y allí se revela que Süreyya la golpeó... Su padre está constantemente en casa tratando de mantener a Süreyya bajo control pero ella vuelve loca y comienza a hablar sola".

Más allá de estas coincidencias y de lo que planteó la ficción Red Room, los productores y directores de ambas ficciones fueron completamente diferentes e incluso los actores usados no fueron los mismos. Es por eso que muchos destacaron que fueron dos ficciones completamente diferentes aunque tuvieran coincidencia.