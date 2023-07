La exniñera de Morena Rial confesó que robó en LAM: "No fui la única"

sábado, 8 de julio de 2023 21:15

El hecho que en las últimas semanas, sin dudas sacudió al programa conducido por Ángel de Brito, LAM, sumó una novedad. Se trata del robo que sufrieron algunas panelistas uno de los días en los que fueron al piso del programa, en los camarines del canal.

Ahora, la ex niñera del hijo de Morena Rial, Daiana Pedano, confesó haber formado parte del hecho delictivo aunque aseguró no haber sido la única.

"Me hago cargo del robo en "LAM". Fui parte de quienes robaron, no la única", admitió la joven en Crónica y agregó que lo habría hecho "por un momento de necesidad".

Según informaron portales de noticias de espectáculo, la joven habría sido despedida por Morena, luego de que la hija de Jorge Rial escuchara, presuntamente, a una "bruja" que se lo recomendó.

“Morena me echo por una bruja (...) No esperaba que me traicione de esta manera", dijo, mientras ponía en duda su amistad con la mediática.

“Las compras en la farmacia fueron varias personas”, declaró sin dar más detalles del robo.