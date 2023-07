Jey Mammon reveló quién lo acompañaría a los Premios Martín Fierro 2023

sábado, 8 de julio de 2023 00:00

Este 9 de julio será la gala más esperada por la teleaudiencia argentina. Se trata de los Premios Martín Fierro, evento que convocará a los famosos de los distintos rubros de la televisión y la gran expectativa está en conocer quién se quedará con el de oro. Una de las presencias que despierta mucha intriga es la de Jey Mammon tras lo que vivió hace un tiempo atrás. El humorista visitó algunos programas y contó su versión en detalle, también reveló con quién iría a la gala de este domingo.

En una entrevista en el programa “Socios del espectáculo”, confirmó que asistirá a la gala junto a sus compañeros del ciclo de Telefe. Muchos se quedaron sorprendidos tras la medida que tomó el canal cuando se conoció el caso por la denuncia de Lucas Benvenuto. Lo cierto es del ciclo del domingo ante los sucedido comenzaron a buscar un reemplazante para que ocupara el lugar de Jey, pero hasta el momento no dieron con el indicado.

"El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder. Que me saluden, y si no quieren no me saluden", aseguró Jey en una entrevista que le hicieron días atrás. Restará saber cómo será el comportamiento que optarán los famosos con Mammon este domingo.

Vale recordar que el humorista también pasó por Intrusos y tuvo varios enfrentamientos con los panelistas, ya que muchos advirtieron que el comportamiento que mostró no es el adecuado.