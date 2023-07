Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 7 de julio de 2023 00:00

La desesperación y el dolor forman parte de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita instancias en las que los cambios en la vida de los hermanos Eren son constantes y la muerte siempre parece amenazarlos.

En el capítulo de este jueves, Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) logró superar la muerte tras haber quedado en medio de una balacera. Logró revivir tras encontrarse con los padres de sus primos que le dijeron que no era la hora de despedirse de la vida. Lejos de esto, la herencia millonaria que tenían la perdieron y ahora todo será volver a empezar de cero.

En el episodio de este viernes, Kaan (Eren Ören) no podrá contener la envidia que le da que los hijos de Akif (Celil Nalçakan) tengan la vida que él nunca tuvo por ser su hijo ilegítimo. Esto se acentuará más cuando escuche al chofer del auto escuchar que la imagen que su padre da al mundo es el de un padre ejemplar.

Por otro lado, Harika (Gözde Türker) sufre al vivir como pobre sin posibilidades de adquirir todo lo que antes para ella fue muy fácil. Pero mucho más le duele la vergüenza por ver a su madre trabajar. Es por eso cuando vaya con sus amigas a una tienda de ropa y vea a su madre atender a las clientas, le pedirá que se esconda.

"¿Por qué entras en pánico?. Hija no hago nada vergonzoso, no tengo por qué esconderme", expresará la madre de Harika para luego salir al encuentro de las amigas.

Más allá de esto, Jamila sufrirá un duro golpe tras conocer que su hermana murió en la balacera y ella se sentirá responsable no sólo por eso sino también por la desgracia económica de los hermanos Eren. "Si no hubiera interferido en su vida, si no hubiera soñado con huír... pienso en eso, todo el tiempo pienso en lo mismo", expresará la chica a los gritos, en la cama del hospital.