Anabel Sánchez, la modelo del momento, hizo duras confesiones: "Estaba concentrada en sobrevivir"

viernes, 7 de julio de 2023 00:00

Anabel Sánchez sin dudas es uno de los personajes del año en Argentina. La joven de 18 años que semanas atrás se hizo conocida por su casting para ser tapa de la revista VOGUE, logró transformar por completo su vida y darle el giro que siempre imaginó, ser la estrella de las pasarelas y brillar junto a reconocidas supermodelos.

Sin embargo, en una entrevista en exclusiva para revista CARAS, en el hotel NH Collection Jousten, la morocha abrió su corazón y reveló un duro pasado marcado por el bullying y las necesidades.

“Desde los 11 hasta los 14 años mis compañeras de patín me hostigaban y pegaban. Me ponían una regla en la nariz y se burlaban de cuánto medía o me molestaban con mi altura", comenzó contando sobre lo que sufrió cuando era más chica.

"A su vez, en el amor siempre fui como la rechazada. Nunca tuve tiempo para una relación, estaba muy concentrada en sobrevivir. Quizás uno tiene el prejuicio de que al tener otras necesidades, se prohíbe algunas cosas y enamorarme lo tenía como lejitos. Obvio las puertas están abiertas para conocer a alguien pero hoy estoy pendiente de mi crecimiento profesional”, agregó sobre otro de los aspectos que le hubiese gustado vivir.

Sobre su estilo de moda, la jovencita que ya fue protagonista de varios desfiles, declaró: “Mi estilo es caótico porque me crié en base a eso. Pero no lo veo como algo malo ya que crecí en un contexto de permanente movimiento, eso me dio madurez. Me encanta cuando me dejan ser libre y feroz".

"Uso lo que quiero en el momento, me gustan los colores fuertes como el amarillo. Aunque últimamente estoy usando el color negro, que me recuerda a mis gatos negros y a las panteras negras: es como mi espíritu animal”, cerró.