Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 6 de julio de 2023 00:00

Momentos muy desesperantes y dramáticos se vivieron en el capítulo de este miércoles de Todo por mi hogar. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita un camino con la posibilidad de muerte sobrevolando a algunos personajes.

En el capítulo de este jueves, la familia Eren se verá sacudida por la balacera que sufrieron y que puso en riesgo la vida de todos. En este contexto, el que más salió con peligro de vida fue Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) quien sufrió la herida en el baso.

"Es pronto para alegrarse, por el riesgo de hemorragia lo llevaremos a terapia intensiva... su situación es riesgosa y necesitamos que sus niveles se estabilicen y si hay complicaciones estará monitoreado", advertirá la doctora quien pedirá dadores de sangre RH negativo. Ante esto, Berk (Recep Usta) ofrecerá ser dador ya que su grupo sanguineo coincide con el pedido.

Lejos de estas preocupaciones, Harika (Gözde Türker) le contará a su madre que quiere vender su ropa para de esa forma juntar dinero. "Asi que contribuyes a la economía del hogar", expresará entusiasmada Suzan (Ahu Yagtu). Sin embargo la chica le aclarará que en realidad quiere juntar dinero para comprar ropa nueva.

"La vendo para comprar ropa nueva, no voy a cooperar en la economía de la casa", lanzará la chica a lo que su madre intentará que entre en razón: "me sorprendería que pensaras en ello. ¿Crees que vales por las piezas de tela que te compras para las fiestas?. Deberías cambiar la forma de pensar, no entiendo por qué te preocupas por cosas superficiales mientras yo pienso en cómo vivir".

Por otro lado, lejos de esto, Akif (Celil Nalçakan) hablará con su hijo Kaan (Eren Ören) y tratará de convencerlo de que se mantenga bien alejado de la vida de él y de su familia.

"Por eso vine a verte. Cuando mi madre murió, pensé que mi padre se encargaría de mi. Después de todo es tu obligación", lanzará el joven a lo que Akif le aclarará: "no te atrevas a decirme papá otra vez. Tampoco te acostumbres a esta casa porque mañana en la mañana te vas a ir de acá. Te buscaré un hotel y si no te gusta irás a una casa. No puedes quedarte acá y nadie debe saber que tengo un hijo ilegítimo.