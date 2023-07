Natalia Oreiro reveló que un hombre desconocido le confesó que era su padre

jueves, 6 de julio de 2023 00:00

La querida actriz uruguaya y argentina por adopción, Natalia Oreiro, brindó una entrevista en la que reveló que años atrás, un hombre llegó a su vida para confesarle que era su verdadero padre biológico.

El hecho ocurrió cuando ella tenía 17 años y sin dudas la marcó en su vida, ya que si bien nunca dudó de su identidad, debió someterse a varias pruebas de ADN para confirmar la verdad.

"Tenía 17, yo estaba rodando en Canal 9 una novela, y a veces iba a almorzar a un barcito que estaba enfrente. Un señor me dijo: "¿Me puedo sentar?" y yo acostumbrada a que la gente salude le dije: "Sí". Entonces empezó a sacar un montón de documentos que yo no sabía ni lo que me estaba mostrando. Decía mi nombre y me dijo: "Bueno, yo soy tu padre"", comenzó contando la actriz en diálogo con Caja Negra.

Sin dudas, la anécdota le sigue removiendo sentimientos ya que la contó muy seria. "Me contó una historia que eran uruguayos, que le habían dicho que su hija había nacido muerta y que ellos sentían que era yo. Les dije: 'Mirá, yo no dudo de mi identidad entiendo tu perdida y tu búsqueda y me ofrezco a ayudarte a que continues tu camino. ¿Qué necesitas?", continuó.

Al respecto, reveló que sin confesarle la situación a sus padres, se realizó un ADN siendo menor de edad, que finalmente dio negativo. "Ellos lo tomaron muy mal, los agarró un abogado y los llevó a lo de Chiche Gelblung. Me llaman, le dijeron 'Prendé Canal 9' y ellos estaban en vivo diciendo que eran mis padres", recordó.

De esa forma, sus verdaderos padres se enteraron y Natalia debió explicarles la situación. Posteriormente se realizó dos estudios más de ADN que también dieron negativo en el 99%. "Me acercó mucho a Teatro por la Identidad. Tuvo cosas buenas", finalizó la actriz.