"Me está costando mucho": la sentida confesión de Silvana de "Masterchef Argentina"

jueves, 6 de julio de 2023 15:34

Silvana Díaz es una de las 7 participantes en carrera en "Masterchef Argentina" que es tan querida como polémica entre el fandom del programa. Es que algunos señalan que hay favoritismo del jurado por ella, sobre todo ante las recientes eliminaciones. Sin embargo, ella pone la atención en la gran posibilidad que tiene en TV y la está aprovechando al máximo, aunque a veces no esté al 100%.

"Hola cómo están! Cómo ya se dieron cuenta, los cambios de clima, sumado a correr, transpirar y después los aires acondicionados del estudio, me está costando mucho mejorar. Ya traté de tomar remedios pero bueno, no me están funcionando. Gracias por sus mensajes y por tomarse un minuto para escribir, les mando un gran cariño", destacó en Instagram, junto a una foto en camarines de Telefe.

Ante eso, muchos fans le dieron apoyo sobre todo para que no haga caso a mensajes negativos. "Silvana.....no hagas caso de comentarios maliciosos...todos son buenas personas...sencillas y están aprendiendo. No aflojes...todos los días veo el programa. Bendiciones", señaló un comentario.

"Vamos Silvi!!! Adelante nomás!!! A ponerle toda la buena onda que te caracteriza y a disfrutar de la experiencia!" y "Tenés que estar en la final! Nos representas a muchas!", fueron más mensajes para alentarla.

No obstante su salud, participó de la "Wanda Fest" que organizó la conductora con todos los participantes del programa, jurado y producción y le agradeció la iniciativa. "Una noche espectacular con los compañeros de Telefe!! Gracias @wanda_nara por este lindo gesto, y gracias a todos los que trabajan para el programa", dijo.