“Chino” Leunis reveló un duro momento: "Falleció en el parto"

jueves, 6 de julio de 2023 16:50

El conductor Leandro "Chino" Leunis acudió como invitado al programa Noche al Dente, comandad por Fernando Dente y, además de demostrar todo lo que sabe sobre su música, se animó a abrir su corazón y contó detalles del drama familiar que le tocó atravesar.

“Voy a decirles la verdad: somos seis hermanos nosotros, no cinco. Nosotros tuvimos una hermana mujer, Analía, que murió. Ella partió el día en que nació, falleció en el parto. Fue una historia durísima y mis viejos son un ejemplo hermoso de resiliencia”, reveló.

Pero Leunis tiene a Ana, una hermana del corazón, quien tendría la misma edad que Analía: “Ana es hija de desaparecidos, no tiene a su mamá ni a su papá y, de alguna manera, la adoptamos y es nuestra hermana. La amo con todo mi corazón”.

“A ella la conocí en el primer lugar que viví con Karin, mi ex mujer. Anita y Pochi, su marido, eran vecinos nuestros. Nos hicimos muy amigos: ella quedó embarazada cuando Karin estaba embarazada. Yo trabajaba en la radio a la noche y Karin pasaba mucho tiempo con Ana porque Pochi tenía un boliche, y también laburaba de noche... Compartimos mucho y nos hicimos muy amigos. El tiempo, después, nos hizo hermanos. Yo tengo a mi familia biológica y mi familia del corazón, que son mis amigos. Y mis hijos les dicen 'tíos' a mis amigos, algo que es muy de mis viejos. Yo tengo tíos que no son mis tíos”, aseguró.

Entonces Dente le presentó un video sorpresa que le había preparado su “hermana del corazón”: “Hola Lean, agradezco inmensamente que nos hayamos elegido como hermanos. Hermanos del corazón, como decimos nosotros. Y estar acompañándote constantemente en todos los proyectos y los caminos. Sabés lo que te amo, sabés lo que siento cuando estoy con vos, la energía que tenemos. Y lo feliz que estoy por vos y toda tu familia. Te amo inmensamente, éxitos en todos los proyectos que están llegando. Te amo, hermanito”.

“Siempre me pasa que me pregunto cómo hubiera sido tener a mi hermana”, reflexionó Leunis, muy emocionado: “Siempre pienso cómo hubiera sido mi hermana, que hubiera tenido cuatro años más que yo. Las amigas de mi hermana, todo y, de alguna manera, Ana viene a cumplir ese rol. Es una historia linda y me encanta poder compartirla con ella. La vida tiene momentos lindos que valen la pena. Más allá de la angustia o de lo que te pueda pasar en la historia, siempre hay como una lucecita que te recuerda que vale la pena”.