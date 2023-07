Una ex Masterchef Argentina, con un cambio radical y la promesa de visitar la Difunta Correa

martes, 4 de julio de 2023 00:00

María Sol Ferrero dejó "Masterchef Argentina", este domingo, tras no convencer al jurado con sus profiteroles y retomó su vida en Sampacho, la rural localidad de Córdoba en la que vive con su familia. Pero este lunes mostró cómo siguió su vida tras ser eliminada del exitoso programa de Telefe.

En una conexión en vivo por Instagram, que llegó a tener más de 1000 personas conectadas, mostró su nuevo look ya que se tiñó el pelo de pelirrojo. "Me chup... un huevo lo que opine la gente. Mi mamá que es peluquera me decía: "¿estás segura? Y le dije que si", resaltó.

Además, dijo que supo que era ella quien dejaría el reality "cuando me di cuenta que mis profiteroles estaban chau. Dani me decía que se iba ella pero estaba convencida que era yo. Más aún cuando Betu (por Damián Betular) me hizo la devolución".

Ya fuera del programa, dijo que no viviría en Buenos Aires y que quiere crear contenido para sus redes mostrando su pueblo, Sampacho y su futura profesión como Ingeniera Agrónoma. "Rendí un final, días atrás y pasado mañana, otro. Así, me queda escribir la tesis. Lo que quiero ahora es recibirme", comentó. Y agregó: "no dejen de seguirme en las redes y de ver Masterchef. Tengo a mis dos favoritos".

María Sol mostró a su mamá Marcela a los fans.

Ante la invitación de un seguidor de que visite San Juan, hizo una confesión: "Tengo que ir este año a San Juan, a cumplirle una promesa a la Difunta Correa. Tenemos una capillita para ella en el campo". ¿Llegará pronto al santuario en Caucete?

El adiós

María Sol se despidió del reality en su perfil de Instagram: "Y tocó despedirme de este sueño mágico. Como digo siempre, no me alcanzan las palabras para agradecer a las personas por tanto cariño. Gracias Dios por darme esta oportunidad mágica que me cambio la vida. Aún sin caer, me siento tan afortunada por todo, conocí a personas TAN fantásticas, solo nosotros sabemos lo que nos queremos y acompañamos en todo esto".

Y agregó que: "Puedo estar hasta mañana escribiendo cosas hermosas vividas, pero quedarán guardadas en mi corazón, para siempre. Me voy con la frente en alto sabiendo que lo di todo, GRACIAS MASTERCHEF POR TANTAS ALEGRÍAS, GRACIAS DE CORAZÓN".

Antes, mostró el cambio de look que le hizo su mamá: "Y SALIÓ CAMBIAZO, después de meses de grabación, planchita y secador todos los días, mi pelito necesitaba muchos cambios, nutrición, corte y ya que estamos le agregamos un color que siempre quise hacerme, cobre. Siempre de la mano de la mejor @marcela_losser que me hace tooooooodo para tener mi pelito buen fuerte. Mi peluquera favorita, mi mamá".