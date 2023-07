Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 4 de julio de 2023 00:00

Momentos dramáticos transita Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, presenta ahora una trama en la que sus protagonistas se deben enfrentar a los desafíos que se les presenta para ser feliz y los nuevos personajes que complican todo.

En el capítulo de este martes, Doruk (Onur Seyit Yaran) le confesará a su hermana que quiere lo mejor para Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) y por eso buscará que consiga trabajo y así un ingreso económico para su vida.

Lejos de esto, Ömer (Yigit Koçak) hablará con Suzan (Ahu Yagtu) para confesarle que fue él quien pagó el colegio de su hermana. La confesión llegará después de que escuche que Harika (Gözde Türker) considerara que fue Tolga quien la salvó de ser expulsada.

"No le puedo pagar la preparatoria", lamentará Suzan quien luego asegurará que no entiende por qué Tolga fue aceptado nuevamente en el establecimiento después del crimen que intentó cometer. "No me siento cómoda con él ahí, por qué lo aceptaron", lanzará la mujer.

En este momento, el chico Eren le dirá la verdad sobre el gesto que tuvo con su hermana. "Yo pagué la deuda y le pedí al director que no dijera nada... Tolga se quedó con el crédito. Es una basura", apuntará.

Por otro lado, Akif (Celil Nalçakan) hablará con Suzan y le prestará una casa para que viva con Harika. "Me siento avergonzado por lo que estás viviendo por mi culpa", le dirá el hombre subrayando: "se que estás viviendo en una pocilga y que no tienes dinero... por eso compré esta casa. Quiero que vivas tu y tu hija acá".

Mientras esto ocurre, Kadir (Halit Özgür Sari) seguirá en búsqueda de quienes le robaron el dinero de la herencia y así llegará al cabaret donde la chica trabajaba. "Ella y su novio estuvieron aquí ayer y luego desaparecieron", le aclarará el dueño notoriamente molesto quien advertirá que a él también le robaron dinero.

"Ya fuimos a buscarla a su casa y no está", lanzará el hombre quien se interesará por el motivo por el que Kadir la busca. Él le confesará que también sufrió el robo de su dinero. "No hay que preocuparse, los hallaré. Nadie que me deba dinero puede desaparecer. No te preocupes", le dirá.