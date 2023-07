"Tiene ganas de vivir": Silvina Luna sigue dando pelea y detallaron cómo está

lunes, 31 de julio de 2023 00:00

Ximena Capristo, íntima amiga de Silvina Luna a quien conoció cuando ambas participaron de Gran Hermano en 2001, habló de cómo se encuentra la modelo que hace casi dos meses lucha por vivir mientras espera un trasplante.

Días atrás, Ángel de Brito usó unos minutos de su programa LAM para contar las últimas noticias que recibió por parte de los familiares de Luna, que revelaron que, afortunadamente, ya pudo salir de la terapia intensiva.

“Estamos acompañando, por supuesto, desde lo que nosotros podemos. Los médicos están haciendo todo para que ella salga adelante, y sin dudas se va a poner bien”, comenzó diciendo Capristo, en diálogo con Socios del Espectáculo.

Luna, de 43 años, se sometió a una cirugía estética en 2011, a cargo de Aníbal Lotocki, quien le colocó metacrilato, una sustancia supuestamente peligrosa para la salud. Desde ese entonces, la actriz arrastra problemas que se fueron complicando con el correr de los años hasta llegar a una insuficiencia renal crónica que la obliga a hacer diálisis.

“Ella es una luchadora, tiene ganas de salir adelante, tiene ganas de vivir. Ella estuvo muy grave, y salió adelante, y va a seguir saliendo adelante”, destacó "La Negra" Capristo.

En este sentido, agregó: "De a poquito, por eso digo que no hay que atormentarla, no hay que salir a decir boludeces tampoco. Veo notas o veo comentarios que lo dicen sin sentido, tal vez no hay un parte diario y eso a la gente la hace hablar, y quieren decir algo y llenar por decir, como decir que está sola, y eso no es así, ella nunca estuvo sola”.

“A mí me da mucha bronca que le haya pasado esto a ella. O sea, no puedo creer cómo la Justicia tardó tanto para inhabilitarlo o para meterlo preso, porque digamos la verdad, a cuántas personas mató, a un montón de gente, y cuántas personas dejó en el hospital, a un montón de gente también”, apuntó contra Lotocki.

Y cerró sobre su pareja y padre de su hijo, Gustavo Conti: "Está muy triste, la pasamos muy mal. Ella la está pasando peor que nadie, olvídate, pero nosotros, nada, tratando desde nuestro lugar de ayudar como podamos”,