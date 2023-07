"Te amaré siempre": la confesión de Antonio tras ser eliminado de "Masterchef Argentina"

lunes, 31 de julio de 2023 18:04

Este domingo, en la última gala de eliminación de Masterchef Argentina, sorprendió la salida de Antonio López, el joven salteño que se había convertido en el "candidato del pueblo" para el público.

En el programa, y tras conocer la voluntad del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, compartió lo que significó para él estar en el reality. "Muchas gracias a todos, me voy muy feliz, lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó de mí algo que ni yo conocía. Me voy 100% cambiado, voy a trabajar, quiero estudiar, quiero salir adelante y no me voy a quedar acá. Yo ya cumplí un sueño y muchísimas gracias a todos por haberme recibido", dijo.

Luego de repostear en Instagram las reacciones de fans, entre ellos, varios niños que lloraban por su eliminación, dejó un mensaje en la red social.

"GRACIAS GRACIAS GRACIAS!! No tengo nada mas que decir que solamente gracias a todos, soy, fui y seré muy feliz. MASTERCHEF me cambió la vida. Voy a trabajar por mi familia, estudiaré y me prepararé", escribió.

Agregó lo que se lleva del programa: "Lo mejor de esto fue conocer a todos mis compañeros: @rodrigosalcedo @rodolfoveracalderon @estefiherlein @danielakompel @itsaquilesok @morofranciscojuan @candelariasorini @solferrero_ @silemidiaz @nachofeibelmann @agustinesampietro @emifalbo @_micabosio @carlosmasterchefargentina @delfinagayoso". Reconoció además el trabajo del equipo del programa: "Mis productores : @juanmaquieira @marross_ Gracias por acompañarme en todos estos meses. Mis productores de contenido : @juanipanno @charsfleming @tomio__ @camivhaedo @agustingloger".

Y tuvo una especial mención a quién lo despidió con palabras de aprecio y destacó su paso por el programa. "Mi conductora: @wanda_nara gracias por todo, sos una reina , te amare siempre, fuiste conmigo una excelente persona", señaló.



Y manifestó que: "se vienen muchas cosas y espero contar con todo su apoyo".