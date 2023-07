"Soy poca cosa para vos", la fuerte pelea de Ángel de Brito y Juan Di Natale

lunes, 31 de julio de 2023 00:00

Ángel de Brito y Juan Di Natale protagonizaron una picante pelea a través de redes sociales, en donde en X (ex Twitter) se dijeron de todo y no se tuvieron piedad. Las publicaciones entre ambos no pasaron desapercibidas y fueron replicadas.

Todo comenzó después de que el pasado viernes, Di Natale sea entrevistado en LAM por la actitud que tuvo "La Negra" Vernaci en radio, donde se enojó y revoleó auriculares. Sin embargo, manifestó que no quería sumarse a la polémica y eso generó disgusto en De Brito.

“¿Te hacés el vivo con un cronista?”, lanzó el conductor de LAM. “Flasheás Nerón retuiteando a tu ejército de coprófagos para que me agredan. No juego al juego que jugás vos. Seguí haciendo rating y guita con tus mierd... y a mí no me jodas. Soy poca cosa para vos, capo”, expresó Di Natale luego de que se conoció la noticia.

Según cómo comenzó todo, Ángel le escribió al conductor de radio y se refirió a la actitud que tuvo con Alejandro Castelo, el movilero de LAM. “Tratalo en terapia y aprendé a comportarte en una nota. Fuiste notero”. “No sé si iré a terapia. A la Iglesia seguro que no, porque con ángeles como vos y el otro oompa loompa que se cree sheriff, a mí dame el infierno”, contestó.

“¡Estás muy nervioso! ¿Te hacés el vivo con un cronista? El resentimiento también tratalo, gil”, retrucó de Brito. “Para nada nervioso, ya en la camita, así que termino acá por hoy. Con tu cronista de cristal no tengo ningún problema, la próxima vez que venga a buscar fango le doy un abrazo. El problema lo tengo con vos, el miserable que lo manda”, reaccionó el ex CQC.

“Te cruzaron y estaban haciendo tiempo. Con tu papelón te convertiste en una nota bizarra”, lanzó el conductor de LAM. Por eso, Juan Di Natale expresó: “Bizarro es que haya público que valide a gente como vos. Sos la abeja reina de una colmena de caca. Ya te lo dije: no juego a lo que jugás vos. Y paro acá porque no quiero regalarte ni un segundo más de ‘contenido’ gratis”.

“El público es el que te dio la espalda toda tu kakarrera. No sos contenido para nadie, y en tu fracasado paso por la tele solo te dedicaste a delirar gente, no sos Badía, salame”, concluyó De Brito.