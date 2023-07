"No me voy a quedar acá": sorpresa por el último eliminado de Masterchef

lunes, 31 de julio de 2023 00:20

Este domingo 30 de julio, en Masterchef se vivió una emocionante gala ya que fue la última de eliminación antes de la Gran Final. En la ocasión, Germán Martitegui deslumbró a los participantes con una receta de su restó "Marti", un shawarma de hongos de alta complejidad en el que los competidores debieron trabajar durante 70 minutos.

Estefanía, la última mujer que queda en carrera, aseguró que le pareció la receta más compleja de la competencia, mientras que Antonio expresó que aprender de Martitegui fue una experiencia que jamás olvidará.

Luego del tiempo y un arduo desafío, los jugadores llevaron al estrado sus presentaciones del plato del chef y si bien algunos sorprendieron a los cocineros, otros no convencieron tanto sus paladares. Antes de que termine la prueba, el jurado decidió salvar a uno de los competidores y convertirlo en el primer semifinalista de la temporada.

Rodolfo se convirtió en el primer semifinalista de la temporada uD83DuDC4FuD83CuDFFC ¡Felicitaciones!



??Seguí #MasterChefArgentina en https://t.co/aDeqH0xpbe pic.twitter.com/w1b7cUwSLu — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) July 31, 2023

El elegido fue nada menos que Rudi, quien convenció con su preparación, salsa y base del shawarma. El mexicano explotó de alegría y lo único que hizo fue abrazar a Wanda Nara.

Posteriormente, una vez terminado el desafío, Estefanía presentó en primer lugar su propuesta y le siguieron Antonio y Rodrigo. En tanto que a ella le dijeron que los hongos quedaron un poco crudos, a Antonio no le salieron bien los sabores ya que todo quedó salado. En tanto que Rodrigo no convenció con la vajilla que resultó incómoda para la ocasión.

Con el mexicano en el balcón, los chefs anunciaron que el eliminado de la noche fue Antonio. Los primeros en hablar fue Donato y Damián quienes le aseguraron que su paso por el certamen no pasó desapercibido, ya que ahora comienza una nueva vida para él.

"Antonio, querido, empezamos llorando los tres con tu humita e historia... no vamos a llorar hoy. Me parece que tenemos que estar contentos, cocinás muchísimo mejor de cuando empezaste, hay que tener mucho coraje para venirse solo como te viniste vos, hiciste nuevos amigos, aprendiste nuevas cosas. La cocina está en tu sangre, no se va a ir nunca", le señaló Germán Martitegui.

Entre lágrimas, Wanda tomó la palabra y se dirigió al joven de Salta. "Te merecés todo, Antonio, porque los chicos como vos triunfan. No importa de dónde vengas, importa eso que tenes adentro, sacar a tu familia adelante y tu familia está tranquilia porque te tiene a vos". Posteriormente, la conductora bajó de su lugar para abrazarlo.

En tanto que antes de irse, fue Antonio el que habló y agradeció. "Lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó de mi algo que ni yo conocía, me voy ciento por ciento cambiado. Voy a trabajar, quiero estudiar, quiero progresar, quiero salir adelante, no me voy a quedar acá. Ya cumplí un sueño", terminó.

De esta forma, Rodolfo, Rodrigo y Estefanía se convirtieron en los semifinalistas de la competencia y están a sólo una semana de la gran final.

Reviví la eliminación y despedida de Antonio: