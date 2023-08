"Las enfermeras lloraban y me abrazaban": Wanda Nara confirmó su enfermedad a Ángel De Brito

lunes, 31 de julio de 2023 21:45

Wanda Nara habló con Ángel de Brito y le confirmó el diagnóstico sobre su enfermedad. Así lo reveló este lunes el conductor de LAM (América) y le expresó que el tratamiento lo hará en el país.

La conductora de "Masterchef Argentina" le habría dicho que está asimilando lo que le pasó y en shock, tras momentos difíciles en su internación. "En un momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Yo le decía a Mauro me voy a morir y no me lo dicen“, relató el periodista.

uD83DuDCA5 La palabra de Wanda Nara sobre su salud



uD83DuDCAC “Me enteré por la televisión”, dijo la conductora.



uD83DuDCAC “Me confirmó la enfermedad que está atravesando”, expresó Ángel de Brito.



Agregó que, sobre su diagnóstico, Wanda le comentó que: “Me enteré por la tele, nadie me decía ni me confirmaba nada. Me hice una biopsia que tardó 12 días y ahí recién me lo confirmaron". Además, le dijo que: “el tratamiento es con medicación y muy lento. Además, ya lo empezó" y sobre el impacto en sus hijos, marcó que “tenía a todos los nenes llorando mientras todos hablaban en los medios".

De Brito aseguró que Wanda le contó su enfermedad "con nombre y apellido" pero que él tomó una postura clara: "sigo prefiriendo que lo diga ella. Cuando esté más tranquila, lo va a contar".

El viaje

Wanda Nara sigue siendo el centro de la escena, todos siguen expectante cada uno de los movimientos de la famosa. Vale recordar que hace una semanas la empresaria estuvo delicada de salud, pero no precisaron detalles sobre lo que realmente padece la conductora. Ella misma a través de un posteo en su cuenta de Instagram afirmó que se encuentra bien y llevó tranquilidad a sus millones de seguidores.

Lo cierto es que la famosa decidido volver a Turquía para seguir acompañando a su marido y a sus hijos. Sin embargo, desde Intrusos dieron a conocer algunos detalles sobre los verdaderos motivos que llevaron a la empresaria a dejar el país.

"A mí me queda claro. Ella no está bien. No está bien con Icardi. No tiene por ahí la valentía de decir ‘me separo’”, destacó Marcela Tauro en Intrusos. Y agregó que en la publicación no brindó los respectivos detalles para comprender la reacción que tomó apresuradamente. “Si vos posteás todo el tiempo, bancate que opinemos. Porque postea que está rubia, que está morocha, que está enferma, que no está enferma, que va, que viene, con L-Gante, con Mauro Icardi y con Maxi”, sumó.

La profesional sumó que "hay que ver qué le pide el Galatasaray por ahí quiere un jugador en familia”. Restará saber si con el correr de los días la empresaria revela más detalles sobre su estado de salud.

