Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 31 de julio de 2023 00:00

Con el amor a flor de piel y la memoria jugando como barrera. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La novela turca de las siestas de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, transita momentos muy intensos que movilizan a sus protagonistas mientras otros personajes interfieren en la relación.

En los capítulos que se vieron la semana pasada, Eda (Hande Erçel) avanzó con el plan de Deniz (Sarp Can Köroglu) de darle celos a Serkan (Kerem Bürsin) para que él recupere la memoria sin embargo eso podría irse de las manos. Es que su amigo tiene otras intenciones con ella y planeó con Selin (Bige Önal) la forma de evitar que el amor vuelva a nacer entre Eda y Serkan.

En el episodio de este lunes, Serkan no podrá ocultar sus celos por Deniz y lo expresará a través de un comentario que no pasará desapercibido por Eda. "Hablando entre tú y yo pienso que deberías decirle a tu novio que su café no es rico y que compre mejor este café", lanzará él entre risas.

Sin embargo ella le hará una importante aclaración: "que raro, porque Deniz es proveedor de esa cafetería. Serkan, Deniz es barista". Pero él no se quedará al margen y redoblará su comentario: "entonces dile al barista que debe surtir con este café su cafetería".

Por otro lado, Ferit (Çagri Çitanak) le regalará una caja con una sorpresa a Ceren (Melisa Döngel) con el fin de reconquistarla y dejar atrás lo malo para apostar a la relación. "Si no la quieres puedes tirarla, pero abre la caja, no pierdes nada. Esto es parte de tu destino. Ojala te guste", agregará.

Lejos de esto, Selin avanzará con otra maniobra para conseguir el rechazo de Serkan sobre Eda. Para generar un quiebre definitivo entre ambos, borrará unos archivos claves de la empresa.