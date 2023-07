Revelaron un particular detalle sobre el viaje de Wanda Nara

domingo, 30 de julio de 2023 00:00

Wanda Nara sigue siendo el centro de la escena, todos siguen expectante cada uno de los movimientos de la famosa. Vale recordar que hace una semanas la empresaria estuvo delicada de salud, pero no precisaron detalles sobre lo que realmente padece la conductora. Ella misma a través de un posteo en su cuenta de Instagram afirmó que se encuentra bien y llevó tranquilidad a sus millones de seguidores.

Lo cierto es que la famosa decidido volver a Turquía para seguir acompañando a su marido y a sus hijos. Sin embargo, desde Intrusos dieron a conocer algunos detalles sobre los verdaderos motivos que llevaron a la empresaria a dejar el país.

"A mí me queda claro. Ella no está bien. No está bien con Icardi. No tiene por ahí la valentía de decir ‘me separo’”, destacó Marcela Tauro en Intrusos. Y agregó que en la publicación no brindó los respectivos detalles para comprender la reacción que tomó apresuradamente. “Si vos posteás todo el tiempo, bancate que opinemos. Porque postea que está rubia, que está morocha, que está enferma, que no está enferma, que va, que viene, con L-Gante, con Mauro Icardi y con Maxi”, sumó.

La profesional sumó que "hay que ver qué le pide el Galatasaray por ahí quiere un jugador en familia”. Restará saber si con el correr de los días la empresaria revela más detalles sobre su estado de salud.