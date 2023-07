Miriam Lanzoni arremetió contra una de las conductoras de La Peña de Morfi: ¿Qué pasó?

domingo, 30 de julio de 2023 00:19

Miriam Lanzoni y Georgina Barbarossa estuvieron enfrentadas por una presunta estafa, pero todo habría quedado atrás. Vale recordar que esto fue hace virios años, pero Miriam revivió, en una entrevista, la disputa y arremetió directamente contra la actual conductora de La Peña de Morfi.

"Ya pasó. Para mí es un tema cerrado. Pero me sentí una pelotu.., porque me bloqueó el teléfono, porque yo entendí que el vínculo era otro”, contó Lanzoni en Mitre Live.

Más tarde sumó que, con mucho esfuerzo, salió adelante, pero Georgina no le dio chance a nada. "En particular yo no bloqueo a nadie pero cada persona es diferente y me sentí una boba, porque sí. Me sentí una boba”, contó.

Vale recordar que Lanzoni, años atrás, acusó a Barbarossa luego de haberle comprado una casa, la cual no estaba, en las mejores condiciones. Desde entonces la relación entre ellas no fue la mejor, ya que la conductora no habría emitido responsabilidades sobre los sucedido con la casa.