Wanda Nara, una sultana en Estambul: fue recibida por miles de fans en la calle

sábado, 29 de julio de 2023 00:00

Este viernes, después de largo viaje en jet privado con su esposo Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella, Wanda Nara arribó a Estambul para acompañar al futbolista en proyectos laborales y fue recibida como una verdadera sultana.

Es que miles de fanáticos de la pareja salieron a las calles de la ciudad a recibir a Wanda y Mauro, después de que ella tuviera varios dichos de cariño sobre los ciudadanos turcos. Además, Mauro es un querido futbolista del Galatasaray Spor Kulübü que sin también convocó a los hinchas del club.

"Get well soon, Wanda Nara", fue uno de los mensajes en una enorme pancarta que desataron en la vía pública. Traducido, el mensaje fue: "Que te mejores pronto, Wanda Nara".

La empresaria mostró que en la vía pública hubo un gran despliegue de las fuerzas de seguridad que controlaron a la masa mientras ellos llegaban en un vehículo privado. Además, hubo pantallas que transmitieron en vivo y de cerca imágenes de la pareja.

"Guarisci presto, Wanda & famiglia di Icardi", fue otro de los mensajes que se pudo leer en una tela. "Mejórate pronto, familia de Wanda & Icardi", dijeron en italiano.

En tanto que otro de los carteles ya directamente de hinchas del club en donde juega Mauro escribieron: "Galatasaray için istanbul'da", que traducido, dice: "En Estambul para el Galatasaray".

"Hosgeldiniz", "Bienvenidos", fue otro de los cariñosos mensajes a la pareja.

A toda la recibida, Wanda la respondió con una tradición netamente turca que compartió en sus redes sociales: "Iyi geceler", "Buenas noches", escribió en una foto mientras tomaba un té turco en un vaso tradicional del país.