"No hubo piedad": Eugenia Tobal habló del engaño de Cabre con la China Suárez

Eugenia Tobal vive un gran momento en su vida personal junto a su hija Ema y su pareja Francisco García Ibar. Sin embargo, antes de formar su pequeña familia la actriz había estado casada con Nicolás Cabré con quien tuvo una tormentosa relación.

Los actores habían confirmado su relación y estaban esperando un bebé, que lamentablemente perdieron. Tras ese difícil momento que atravesó la pareja comenzaron los rumores de infidelidad por parte del actor y la tercera en discordia fue ‘La ‘China’ Suárez.

Tobal recordó cómo fue su separación con el actor y reveló que padeció la exposición en los medios. “Sufrí. A todos los que me lastimaban los llamaba por teléfono y les decía 'vos no me conoces, a mí, me está pasando esto, y esto, ¿querés que charlemos? Yo te cuento, sino era muy tremendo”, expresó la actriz en Socios del Espectáculo.

“Son cosas que les pasa a muchísimas mujeres y a mí se me expuso de una manera muy tremenda”, sostuvo y añadió: “Yo me guardé y sin embargo no hubo mucha piedad”.

Eugenia explicó que su separación es algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero la marcó mediáticamente. “Pasaron 13 años y todavía parece que eso fue lo único que marca mi vida, y después me pasaron tantas cosas”, lanzó su queja.

La actriz aseguró que logró superar la infidelidad al poco tiempo. “Lo sané al año, dos años, ya pasó. Después tuve otros novios, otra vida, eso que me pasó no lo elegí, todo lo contrario”, comentó y añadió: “Con Nico no me encontré nunca más. Son cosas que pasan y que le pasan a todos. Y la mejor manera de sanar es perdonarse primero y cero rencor”.

Finalmente reflexionó: “Uno no es lo que fue en un pasado con una cosa dolorosa, después me han pasado cosas maravillosas”.