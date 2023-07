Ángel de Brito reveló la decisión que tomó Cinthia Fernández

sábado, 29 de julio de 2023 00:20

Esta semana, la panelista Cinthia Fernández y el conductor temporal de "Nosotros a la mañana", el Negro González Oro, tuvieron un fuerte cruce cuando se disponían a entrevistar a Andrés Nara en el programa.

En la noche de este viernes, Ángel de Brito, en LAM, confirmó que Cinthia no volvería al programa siempre y cuando el Negro González Oro estuviera al frente. Los rumores sobre una aparente renuncia de la morocha a quien González Oro no le permitió interrumpir al entrevistado, habían salido a la luz luego de la pelea aunque de parte de ella nada había sido confirmado.

Ahora De Brito anunció que Cinthia tomó la decisión de no regresar al programa hasta la vuelta de Fabián Doman. En la mañana de hoy, ambos demostraron que no hay reconciliación.

uD83DuDCA5 Alicia Barbasola, esposa de Andrés Nara, habla con #LAM sobre el cruce con Cinthia Fernández al aire



uD83DuDCAC “Le pedimos a la producción ir con la condición de que Cinthia no nos maltrate”.



uD83DuDCAC “Ella me parece agresiva”.



Andrés Nara y Cinthia vivieron una tensa situación cuando la morocha intentó preguntarle sobre la relación de Maxi López y Wanda. "No te voy a contestar porque vos ya me trataste mal", lanzó el padre de las Nara. Desde entonces el intercambio entre ambos fue subiendo de tono.

"Vos estás mal informada, la desubicada sos vos porque si te informarías bien sobre lo que dijiste en su momento....", apuntó Andrés.

La pelea no paró ahí y Cinthia, fiel a su forma de ser, no se cayó. Oscar "El Negro" Oro, le pidió a Cinthia que si habían situaciones personales las aclararan afuera del aire y no la dejó continuar interviniendo.

Mirá el momento: