Maju Lozano confesó la condición que transita: "no quiero llorar"

viernes, 28 de julio de 2023 16:24

Con la voz entrecortada, notoriamente nerviosa y con la voz muy pausada, Maju Lozano confesó este viernes que hace dos años le diagnosticaron una condición que desconocía en su vida. A sus 51 años, la periodista aprovechó su último día en Todas las Tardes (El Nueve) para contar que fue diagnosticada de autismo.

"Hace un tiempo muy largo, vengo transitando un momento personal. No quiero llorar porque no es algo triste, gracias a Dios trajo mucho alivio a mi vida, a mis amigos, a mi familia, a mi amor, a Juan que lo amo, a mis hijos, a mis hermanas", expresó.

Luego agregó: "hace más de dos años que venía con muchas inquietudes. Es algo que me venía atravesando desde muy chica. Tanto que hasta un momento pensé que era adoptada".

Acompañada y apoyada por sus compañeros, mirando a la cámara y con la voz que dejaba traslucir la emoción, Maju confesó que "siempre" se sintió distinta desde muy chica: "era un mundo que no me pertenecía, no habían grupos con los que me identificaba, me pasaban cosas que no entendía como no tolerar el color rojo, no poder comer frutillas, arándanos, no poder ponerme ropa roja".

Pero el cambio llegó el 5 de mayo del 2022: "desde el año pasado vengo investigando mucho y el 5 de mayo que es el día de mi nuevo cumpleaños, porque así me lo dijo mi terapeuta, tuve el gran alivio. Para mi solo fue felicidad, alivio y entendimiento. Ese día llegó el alivio y alegría a mi vida y fui diagnosticada de autismo. Para mi es volver a nacer. Es reconstruir 51 años de dudas".