Eda y Serkan: éste es el famoso café donde vuelven los recuerdos

viernes, 28 de julio de 2023 00:00

Es un lugar especial, cargado de simbolismo y donde el amor comenzó a nacer. Así es el lugar que en la novela unió a los protagonistas de Eda y Serkan: ¿será que es amor? al inicio de la ficción y ahora los vuelve a tener frente a frente. La novela turca, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, transita un camino en el que los sentimientos parecen aflorar todo el tiempo entre los personajes principales pero todo luego se congela.

La novela transita la última etapa de la Primera Temporada con una trama que sacude a los fans. Serkan (Kerem Bürsin) perdió la memoria justo el día que iba a casarse con Eda (Hande Erçel) y ella ahora busca por todos los medios de que él la recuerde. La joven florista empezó una relación falsa con su amigo Deniz (Sarp Can Köroglu) con el fin de darle celos y de esa forma refrescar la memoria del arquitecto.

En todo este escenario, ambos confluirán en un lugar de casualidad que tiene mucho significado para los dos. Se trata de un sitio que tiene un diseño muy particular caracterizado por grandes paredes de vidrio que permite que la luz abarque cada rincón.

En el capítulo que se verá este viernes, Serkan llegará al restó y allí el mozo lo ubicará en "su mesa", el lugar que siempre ocupaba cuando iba con Eda o solo. El joven no sabrá cómo llegó allá pero confesará que siente mucha paz en ese sitio. "Para decir la verdad, no se por qué estoy acá, necesitaba un poco de aire fresco, salí a la calle y terminé en este lugar", explicará el joven al ver que llega Eda.

Luego confesará: "esto es muy extraño, he venido hasta acá, no se por qué lo he hecho y el mozo me reconoció. Me ha dicho que podía sentarme en mi mesa como si esta fuera la mia pero lo más extraño de todo es que me siento muy bien desde que he llegado acá. Me siento en paz".

Lejos de la ficción, ese lugar se llama en realidad Kandilli cafe-restaurant boutique y está ubicado en el barrio Kandilli, una de las zonas más acomodadas de Estambul, Turquía. El mismo se caracteriza no solo por brindar platos gourmet de la más alta calidad sino también la mejor pastelería. Allí se ofrece preparaciones no sólo turcas sino también francesas.

El diseño del lugar es como se ve en la novela Eda y Serkan: ¿será que es amor?. Tiene grandes paredes vidriadas con divisiones cuadradas que permiten el ingreso de luz durante todo el día mientras que a la noche el ambiente se arma creando un clima muy especial.

Este lugar, al igual que pasó con otros, alcanzó gran repercusión después de que se emitieran los capítulos en los que Eda y Serkan estuvieron, tanto al inicio de la novela como llegando al final de la Primera Temporada, que es lo que se está viendo ahora en Argentina.