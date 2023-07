Wanda Nara volvió a hablar de su salud: "Me voy para..."

jueves, 27 de julio de 2023 16:33

Este jueves, Wanda Nara le dio la posibilidad a sus seguidores a que le hagan preguntas en Instagram, donde se refirió a su estado de salud y los proyectos a corto plazo que harán que se vaya del país.

La conductora de Masterchef confirmó que ya no estará en Argentina, sino que irá a Estambul y contó lo que hará en esa ciudad.

"¿Cómo te sentís? En la TV dijeron que te vas a hacer un tratamiento. ¿En dónde?", fue una de las preguntas que lanzó uno de sus seguidores. "No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy a acompañar a Mauro", contestó la blonda.

Por otro lado, sus fanáticos quisieron indagar más sobre cómo está, e insistieron: "Dijeron tantas cosas tuyas que no sé cuál es verdad. Sólo espero que estés bien".

"La verdad es que estoy bien, y sí, muchas mentiras se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir de que están hablando de la vida de otro", respondió Nara.

Finalmente, aseguró que regresará a la Argentina, ya que tiene otros proyectos de trabajo en su querido país.