El ex de Julieta Poggio apuntó sin filtro contra la hermanita: "Tiene doble moral”

jueves, 27 de julio de 2023 00:00

Lucca Bardelli, ex pareja de Julieta Poggio, generó polémica en las redes sociales después de que se conociera una foto suya besando a otro hombre. La imagen alertó a la ex hermanita quien, junto a su compañera de trabajo, Lucila "La Tora" criticó la imagen.

Tras conocer las palabras de Julieta, quien sostuvo sobre Lucca: "“Yo la vi. Sin comentarios al respecto estoy. ¿Qué voy a decir? Porque si tengo que decir algo…mejor no digo nada. Me callo la boca. La dejamos ahí mejor”.

Por su parte, La Tora, agregó: "En realidad lo está haciendo para que hablemos de él, porque no tiene ningún talento y no estuvo en Gran Hermano, solo fue espectador. Cree que es mejor subir algo de contenido y que se lo levanten, pero le va a durar un mes”.

Ante esas palabras, Lucca no se llamó al silencio y apuntó con todo contra Poggio, a quien le recordó que, estando dentro del reality, una noche se besó con Daniela Celis.

“Vos también te diste un beso. No entiendo la doble moral. Si yo subo una foto con un amigo dándome un beso dos meses después de haber cortado y lo subo en mi Instagram está mal, pero si vos estando de novia te diste un beso, no”, sentenció el influencer.

Pero no todo quedó ahí, ya que también le respondió sin vueltas a Lucila. “Vos que siempre haces el discurso del hate, de la gente que bardea, que hablan sin saber, que salgas a decir todo lo que dijiste por una foto”., le dijo.

Y cerró: “Dijiste que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. No me parece un talento entrar ahí”.