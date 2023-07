Dani La Chepi sacó a la luz su lucha: “No me entraba la comida"

jueves, 27 de julio de 2023 00:00

Daniela Viaggiamari, la querida influencer más conocida como "La Chepi", abrió su corazón y sacó a la luz su lucha en la salud mental contra la depresión, que en varias oportunidades la llevó a vivir malos momentos.

Invitada a LAM (América), la rubia contó cómo superó el problema, que además se le presentó ataques de ansiedad, y cómo está ahora en su vida.

“Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me caí en la cama y no me entraba la comida, yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida, se me cerró el estómago y no podía comer. Y bueno pedí ayuda”, arrancó diciendo la Chepi. “Cuando se habla de esto es medio un tabú la palabra medicación. Conozco a muchos famosos que están medicados y nunca lo dijeron ni lo piensan decir", agregó.

"Yo tenía una pareja que usaba como insulto eso de ‘loquita de mierda’. Pero lo cierto es que cuando tenés un problema de salud vas al médico, a mí me salió un carcinoma y fui al mastólogo por ejemplo, entonces cuando hay un problema psicológico vas al psicólogo y si te derivan a un psiquiatra vas a un psiquiatra. La medicacion se inventó por algo, es un desorden químico lo que tuve y no le encontrás explicación, ves todo negro igual por más que te vaya bien en la vida. Vas a los médicos y te dicen ‘vas a ver que de acá vas a salir mejor’, pero yo pensaba que no había salida”, expresó conmovida por aquella situación.

“Cuando me levantaba en vez de agradecer un día más decía: ‘¡uy la puta madre, otro día más!’. Era otra Daniela. Me preguntaba cómo hacía para pasar ese día y me repetía que no iba a salir más”, expresó.

“Son un montón, la ansiedad es uno de los síntomas por ejemplo. Y la irritabilidad también. Vamos a hacer un video con Gaby Cartaña, para mostrarle a la gente en detalle cómo es la depresión”, explicó sobre los síntomas que se le presentaban.

Respecto de cómo está actualmente, Dani sostuvo que no tiene depresión, “pero es día a día, como un adicto, pero tenés que levantarte y poner muchas ganas también”.

“Un día le pregunté a mi hija, que tiene 9 años, cómo me veía, si pensaba que estaba muy triste. Y su respuesta me sorprendió. Ella me dijo: ‘te veo muy cansada y vos hace muchos años que no parás, mamá'. Y tenía razón, porque yo soy el sostén de mi hija en todos los sentidos. Con 9 años me pidió que me relajara y que descanse. Cuando se lo conté a mi médico me aseguró que tenía que permitirme estar mal”, recordó.

"Hice de todo además de la medicacion, registros akáshicos, terapia holística, fui mucho a la Iglesia, y creo que todo ese conjunto de cosas junto a la compañía de mis hermanos, uno en Barcelona y el otro en Brasil, y mis amigos, voy saliendo adelante. Tengo una amiga, a la que le decimos Piscis, que me acompañó porque había días en los que no me podía parar ni para ir al médico”, concluyó.