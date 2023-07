Cande Tinelli y ¿problemas familiares?: “Tengo bloqueada a mi hermana”

jueves, 27 de julio de 2023 15:08

Cande Tinelli presentó hace pocos días su tema junto a su novio, el cantante Coti Sorokin, y dio la casualidad que lo hizo el día del debut de Lionel Messi en el Inter de Miami. Por eso, a la presentación solamente pudo ir su mamá, Soledad Aquino, porque el resto de su familia viajó a Miami para ver a la estrella del fútbol argentino.

Lo que reveló Candelaria durante una entrevista con Filo News es que no está llevándose muy bien con hermana mayor, Micaela: “Mis hermanos no es que sean reprimidos, pero son más correctos. Con mi hermana más grande somos muy unidas, pero también nos matamos. Ahora la tengo bloqueada, ella es mi antítesis, somos muy diferentes. Tiene el peso de la hermana mayor”.

La hija de Marcelo Tinelli también contó que durante su infancia sufrió el peso de la fama: “Me daba fobia cuando en el colegio nombraban mi apellido. Me daba vergüenza. Me hacían sentir mal por ser privilegiada, por ser más transgresor. Como que uno tiene que castigarse por vivir bien. Siempre fui muy tímida, quería pasar desapercibida”.

Lelé, como la llaman sus seres queridos, habló de los tiempos en los que sufrió bulimia y anorexia y cómo su padre la ayudó llevándola a terapia: “Mi papá me dijo que si no me trataba, me internaba”.

Por último, Cande habló de su trabajo y reveló que, a pesar que se había entusiasmado con la propuesta, finalmente no formará parte del Bailando 2023: “Empecé probando en Only Fans y en el primer mes me fue muy bien. Es algo para un tiempo, es plata fácil. Me di de baja en el Bailando. Estoy viviendo en España y no me quiero meter en ese juego del Bailando, es mucha exposición. Es una exposición que no elijo. Me gusta salir a caminar y tener una vida normal. Tenés que tener ganas de entrar en ese juego y no las tengo”.