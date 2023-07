Más cambios en el Bailando: se eliminaron los duelos

miércoles, 26 de julio de 2023 13:11

Vuelve el Bailando a la televisión, pero este año promete ser muy diferente, no solo porque se verá por la pantalla de América y no por la de eltrece, sino porque Marcelo Tinelli estuvo pensando varios cambios junto a toda su producción.

Hace algunos días se conoció la lista completa de participantes, pero también se supo que las galas no serán todas de un mismo ritmo, sino que los famosos deberán elegir qué ritmo presentar ante el jurado integrado por: Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino.

Sólo habrá cuatro ritmos fijos que propondrá la producción, después deberán llenar una planilla indicando en qué orden les gustaría bailar cada ritmo musical. Pero ese no será el único cambio que tendrá el reality cuando debute por América el próximo 22 de agosto: ya no existirán los duelos. “La novedad que voy a contar hoy del reglamento, porque hay varias, es que a partir de ahora y esto es importante porque va a aliviar a muchos participantes, no va a existir más el duelo. Es un cambio histórico en el Bailando, no hay más duelo”, dijo De Brito en su programa.

“Se van a conocer los puntajes secretos, porque eso sigue existiendo. Y, como siempre, van a quedar tres, cuatro o seis parejas para la eliminación. Y en lugar de volver a bailar otra vez lo que ya bailaron, porque a muchos les tocaba bailar el viernes en el duelo lo que habían hecho el jueves o el mismo día, que ya lo habíamos visto y lo hacían peor muchas veces porque llegaban cansados, ahora lo va a definir el jurado”, explicó el conductor de LAM.

Luego dio un ejemplo de cómo sería la eliminación: “El que tenga el voto secreto empieza. Supongamos que en el primer ritmo me toca a mí, yo salvo a Marixa (Balli). Sigue por orden, Pampita, y salva a Viviana Comenero. Y así hasta que queden los dos que el jurado no salva, que son los que van al teléfono”.

Qué famosos competirán en el Bailando 2023:

Los convocados son: Camila Homs, El Tirri (primo de Marcelo Tinelli), Flor Vigna, Lourdes Sánchez, Coki Ramírez, Charlotte Caniggia, Anita Martínez con El Bicho Gómez, Maxi de la Cruz, Romina Malaspina, Juli Castro (hija de la bailarina Momi Giardina), Guido Záffora, Eva Bargiela, Kennys Palacios (peluquero de Wanda Nara), Fernanda Sosa (influencer uruguaya), Mónica Farro, Noel Barrionuevo, Brian Sarmiento, Anabel Sánchez, Noelia Pompa, Lola Latorre, Martín Salwe, Ian Hachmann (ex de Charlotte Caniggia) con su esposa Arna Karls. De Gran Hermano estarán varios ex participantes: Tomás Holder, Coti Romero, Alexis 'El Conejo' Quiroga, Romina Uhrig, Juliana Díaz.

Hay una pareja que aún no está confirmada, que es la de Andrés Nara con su esposa Alicia Barbasola, que tienen muchas ganas de participar pero denunciaron que hay “una mano negra” que estaría impidiendo su llegada al certamen.

Los confirmados ya comenzaron con los ensayos con sus bailarines y coaches, con la particularidad que este año no deberán seguir todos el mismo ritmo, sino que podrán elegir aquel con el que se sientan más cómodos. “Van a llenar un formulario y van a elegir los ritmos y en qué orden los quieren hacer. También van a elegir una lista con canciones. Van a haber solo cuatro ritmos impuestos por la producción. Cada pareja va a dar lo mejor que cree que tiene. En cada programa y en cada gala, vamos a ver ritmos distintos", explicó De Brito.