Llamas del destino: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 26 de julio de 2023 00:00

Momentos muy dramáticos se vivirán en Llamas del destino, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Alev alev. La novela transita situaciones en las que el dolor atraviesa a sus protagonistas en un contexto donde la maldad parece triunfar sobre el amor.

En el capítulo de este miércoles Rüya (Dilan Çiçek Deniz) discutirá con Ömer (Cihangir Ceyhan) por el encuentro que ella tuvo con Iskender (Berker Güven). El hombre no puede ocultar los celos que eso le provoca y decidirá cortar vínculo con ella.

"Si hubieras estado tan preocupada no te hubieras ido con tu prometido.... puedes irte cuando quieras, no me debes explicaciones", lanzará el hombre cortando toda posibilidad de explicaciones de ella.

Más tarde, la joven le explicará a su amiga cómo ocurrió todo el hecho que desató al discusión. "Iskender vio a Ali y Simal quería mi ayuda. Ésa es la razón por la que fui. Eso es todo. Fue así de simple, es tan difícil de entender", lanzará la chica a Cemre (Demet Evgar) sin embargo su amiga le hará una observación: "¿por qué Simal protege a Ali?.

Por otro lado, Ömer irá a cenar con Ozan (Berkay Ates) y le contará lo ocurrido con Rüya, notoriamente confundido por todo lo que está atravesando. "Le dio una bofetada y le tiró el anillo en la cara pero cuando pasa algo dice que nadie la conoce mejor que ella y luego va a hablar con él. Me parece raro, entiendes".

Después de todo esto, Ömer invitará a Rüya a su casa a cenar y a hablar a solas. "Esa noche veremos qué pasa. ¿Puedes ir mañana a mi casa en la noche?", preguntará el joven recibiendo la respuesta positiva de ella.

Lejos de todo esto, Cemre recibirá los resultados del análisis psicológico del equipo de terapeutas. Éste no es lo que ella esperaba y se verá sorprendida por la noticia negativa de que los médicos consideraron que sigue alterada psicológicamente.

Por otro lado, el dolor del pequeño Atlas se vuelve insostenible tras enterarse de que su mamá está muerta y querrá ir con ella. Por eso prenderá fuego a un papel y provocará un incendio que alterará toda la historia.