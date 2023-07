Eda y Serkan: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 26 de julio de 2023 00:00

Intensa y apasionante. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La ficción transita el último tramo de la Primera Temporada con situaciones que sacuden a la pareja y si bien parece que el amor va a triunfar, todo se desvanece paso a paso.

En el capítulo de este miércoles, Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) mantendrán una charla bajo la luz de la luna en el barco. Allí ambos tendrán un acercamiento no sólo de palabras sino también físico. "No entiendo, me acabas de preguntar qué sentía de no poder recordar un año de mi vida. Se siente mal", confesará él.

Ante estas palabras, ella reaccionará melancólica: "Se siente mal ser borrada por alguien. Qué feliz es la suerte del que ignora, olvidando a todos los que sufren". Pero él le aclarará: "Una mente clara es un sol eterno. Tu oración es contestada y tu deseo se cumple".

Mientras ambos comparten esa charla, en la que los silencios y las miradas ocuparán un lugar importante, Selin (Bige Önal) los mirará parada a pocos metros sin que los dos adviertan su presencia. En ese momento habrá una acción de la pareja que la hará reaccionar.

Lejos de esto, Ayfer (Evrim Dogan) y Aydan (Neslihan Yeldan) compartirán un momento en la peluquería y allí otras mujeres pondrán la mirada contra Alexander Zucco (Hakan Karahan), quien será mirado como mujeriego. "Hizo una reservación para un lugar muy romántico y no llegó. Luego supe que salió con otra mujer", lanzará una de las mujeres quien subrayó que "eso ya terminó, que su novia actual se preocupe".

Por otro lado, Deniz (Sarp Can Köroglu) tiene un plan entorno a Eda pero no le dirá cuál es. Sin embargo levantará la sospecha. "Tengo la bomba de la noche", lanzará a manera de intriga y luego agregará a ella y a Melo (Elçin Afacan): "Mejor tengan paciencia y no hablen demasiado... contrólense y no pregunten porque será una sorpresa".